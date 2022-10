Francesco Totti e Noemi Bocchi | spunta l’anello al dito FOTO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)aldella coppia e i due starebbero anche cercando casa insieme, secondo il settimanale Chisi stanno ormai frequentando dallo scorso Capodanno, come aveva raccontato in un’intervista al Corriere l’ex capitano della Roma che il prossimo 14 ottobre dovrà affrontare Ilary Blasi, sua ex moglie, in tribunale per la restituzione della collezione di borse griffate della conduttrice de L’Isola dei Famosi. La storia d’amore tra l’ex calciatore eintanto sembra procedere a gonfie vele e a sugellare il loro amore arriva anche lo stesso anello alper la neo ...