Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposano? Il matrimonio è nell’aria | spunta l’anello di fidanzamento FOTO

Nel giorno in cuiricorda suo padre Enzo , scomparso a seguito di complicazioni provocate dal Covid - 19 due anni fa e Striscia manda in onda la consegna del Tapiro al capitano, emergono ulteriori ...... i figli di lei e amici L'ex capitano giallorosso e la nuova compagna portano all'anulare una fedina identicae Noemi Bocchi ormai vivono la loro relazione alla luce del sole. Chi ha ...Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta l'anello al dito: la coppia cerca una nuova casa, gli ultimi gossip sulla nuova coppia.Nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda il 12 ottobre, Valerio Staffelli consegnerà a Francesco Totti il Tapiro per la separazione dalla moglie Ilary Blasi. Non lo dica a Ilary… Leggi ...