Forza Italia | Rubano | “Ritorna il partito anche a Colle Sannita”

Repubblica TV

L'auspicio diViva è che ci sia un ripensamento su quella che viene definita ormai un'intesa ... Per Renzi è importante che ogni singoladell' opposizione sia rappresentata e, a tal ......e di grande'. 'Ringrazio la città di Brindisi e in particolare il presidente dello Snim Giuseppe Meo - ha concluso Emiliano - per il lavoro straordinario che ha fatto insieme a tutta l'... Berlusconi torna senatore dopo 9 anni: l'arrivo del presidente di Forza Italia a Palazzo Madama Forza Italia opziona via Arenula con Sisto e Casellati e insiste per una poltrona da ministra a Licia Ronzulli ...Del resto, il voto del 25 settembre ha confermato il trend delle Regionali di un anno fa, ribadendo la leadership del centrodestra guidato dal governatore Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ...