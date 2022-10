Finte nozze per permessi di soggiorno | a capo della banda “la maga dei promessi sposi”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – E’ capeggiata da una donna – già nota alle cronache con il nomedei” – ed è composta soprattutto da donne l’organizzazione a delinquere “rosa“, smantellata dai carabinieri di Caserta nell’ambito di un’indagineDirezione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’inchiesta fa luce sul fenomeno dei matrimoni di comodo tra immigrati e italiane compiacenti finalizzati a favorire l’ingresso e la permanenza illegale dei primi in Italia. Diciotto le misure emesse dal Gip di Napoli (cinque in carcere, undici ai domiciliari e due obblighi di dimora), tredici riguardano appunto donne, tra cui Zia Maria, al secolo Matilde Macciocchi, nota anche come “a bionda“, 61enne residente nel quartiere napoletano di Ponticelli – base operativa di tutto il gruppo ...

