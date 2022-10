Festa del Cinema di Roma – Attesa per il ‘Celebrating Party’ | venerdì 14 ottobre a Forte Antenne

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) All’interno della suggestiva cornice del, un party gratuito per la magia dele rivedere insieme i migliori corti originali presentati quest’anno in occasione del “Festival deldel Secondo Municipio” organizzato da Il Condominio APS con il contributo dell’Estatena ed il Patrocinio del MunicipioII. Proietteremo i corti vincitori per le categorie in concorso: Un grande Cuore Verde, Amore Libero, Storie di Donne ed Un Mondo Multietnico. Saranno presenti attori, registi ed ospiti speciali direttamente dal Festival Deldi, già confermate le presenze di Scarlet Vas e Maurizio Battista. Dalle 19:00 alle 3:00: musica, proiezioni e tante sorprese. Ingresso gratuito solo con prenotazione – Info & ...

ATAC Roma

Al via domani, giovedì 13 ottobre, la diciassettesima edizione dellaCinema di Roma che si terrà fino al 23 ottobre, con la direzione artistica di Paola Malanga, prodotta dalla Fondazione ...Dal 13 al 23 ottobre, laCinema di Roma ospiterà, presso la CasaCinema , l'ampio programma di omaggi, restauri, documentari e incontri della sezione StoriaCinema. Tutti gli eventi saranno a ingresso ... Dal 14 al 16 ottobre, evento “Festa del cioccolato artigianale” a piazza Risorgimento, il programma della rete bus Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...di Danilo NardoniMancava solo un grande iniziativa per riconsegnarlo ufficialmente alla città e a tutta la comunità regionale in tutta la sua bellezza, dopo che è ritornato a una nuova e piena funzion ...