Farmaci | Confalone Novartis | Nuovo anticolesterolo agisce a monte del problema

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "ha deciso di investire in diverse piattaforme tecnologiche e innovative, una di queste è quella delle small-interfering Rna (siRna) per la riduzione del colesterolo Ldl. Inclisiran è frutto di questa tecnologia innovativa che'a' della patologia interferendo con la produzione di quelle proteine che sono causa dell'aumento dei livelli di colesterolo Ldl. Grazie a questa tecnologia contiamo di mantenere in maniera stabile e sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo in quei pazienti che hanno un alto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Questo consente anche una migliore aderenza dei pazienti in trattamento con un contenimento prolungato nel tempo dei rischi delle patologie cardiovascolari”. Così Valentino, Amministratore delegato di ...

... in quanto il nuovo farmaco comporta anche un vantaggio in termini di posologia rispetto ai...questa innovazione ai pazienti che soffrono di ipercolesterolemia - dichiara Valentino, ...... in quanto il nuovo farmaco comporta anche un vantaggio in termini di posologia rispetto ai...oggi questa innovazione ai pazienti che soffrono di ipercolesterolemia " spiega Valentino,...(Adnkronos) – “Novartis ha deciso di investire in diverse piattaforme tecnologiche e innovative, una di queste è quella delle small-interfering Rna (siRna) per la riduzione del colesterolo Ldl. Inclis ...(Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di una terapia che riduce i livelli di colesterolo ‘cattivo’ Ldl nei pazienti adulti con ipercolesterolemia primaria ...