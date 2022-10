Falla nell’oleodotto Druzhba in Polonia che porta il petrolio dalla Russia all’Europa | ignote le cause del danno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In, è stata individuata unache consente il passaggio di. Al momento, non sono note lené lata delincheilNella mattinata di mercoledì 12 ottobre, l’operatore energetico polacco Pern ha dichiarato di aver rilevato una perdita in una delle linee che compongono l’oleodotto. I condotti permettono il passaggio delche...