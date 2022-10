Fabio Testi vuole tornare al “GF Vip” | “Vivo con 1 100 euro di pensione”

Sabato 15 alle 17,30 Mirò assieme ad Angelo Savelli, Marta Cuscanà presenzierà con l'autore... Maestro nel creare realtà sceniche intrinsecamente coerenti, Lupa spesso "traduce e adatta i...Questa prassi non è del tutto cessata, come testimoniano vari casi, tra cui quello diMassimo ... Predispongono abitualmente il materiale necessario all'attività del parlamentare, come idi ...Una prima selezione di 27 testi. Entro il 15 novembre l'indicazione dei cinque autori finalisti per la 35 esima edizione della Rassegna 35 esima edizione del Premio letterario Chianti. Il comitato tec ...GP Australia Gresini Racing - Dopo il difficile weekend della Thailandia, Fabio Di Giannantonio spera nel riscatto nel Gran Premio dell'Australia, 18esim tappa del Motomondiale 2022. Sarà un periodo i ...