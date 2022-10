EUROPA LEAGUE | BETIS – ROMA

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lanon può più permettersi di sbagliare, se vuole qualificarsi per la fase a eliminazione diretta dell’e non retrocedere in Conference o peggio, essere eliminata dalle competizioni europee. I giallorossi affronteranno ilallo stadio Benito Villamarin, con un solo obiettivo, quello di fare punti. Nella partita di andata, laaveva iniziato bene, andando a segno con Dybala, su rigore; nei minuti finali del primo tempo però, ilha trovato il gol del 1-1 grazie a Rodriguez, risultato con cui le squadre sono andate al riposo. Al minuto 88 è Luiz Henrique a regalare il gol della terza vittoria su tre partite per i suoi. Lain campionato sta facendo decisamente meglio. La squadra di Mourinho arriva alla sfida di...

A Siviglia il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha parlato della sfida di Europa League contro i giallorossi: Nove punti dopo 3 partite: ve l'aspettavate 'Non ci aspettavamo di essere a nove punti in tre giornate perché è un girone molto compatto. Abbiamo l'opportunità di ...