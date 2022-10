Europa e Conference League | dove vedere in tv Roma | Lazio e Fiorentina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Quarta giornata diintensa, giovedì 13 ottobre, con le consuete 16 partite in programma tra il pomeriggio e la prima serata. Tra i match più interessanti, oltre a quelli di club internazionali come Bodo Glimt e Arsenal, Union Berlino e Malmo, Manchester United e Omonia Nicosia, Real Sociedad e Sheriff, ci saranno quelli delle due squadre capitoline.tornano in campo con la speranza di portare a casa risultati migliori, dopo il pareggio dei biancocelesti in trasferta e la sconfitta dei giallorossi in casa. Nella quarta giornata di, poi, un’altra squadra italiana, la, disputerà il primo match di ritorno della fase a gironi del gruppo A. Cercando di bissare il successo dell’andata e dunque conquistando la possibilità ...

UEFA.com

UEFALeague: dove vedere Fiorentina - Hearts. Questo invece l'appuntamento per i tifosi che guarderanno i viola in azione contro gli scozzesi inLeague. Fiorentina - ...La piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co - esclusiva dei match diLeague eLeague. Registrati su DAZN per vedere la partita in ... Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Europa Conference League Quarta giornata di Europa League intensa, giovedì 13 ottobre ... biancocelesti in trasferta e la sconfitta dei giallorossi in casa. Nella quarta giornata di Conference League, poi, un’altra squadra ...Le italiane in Europa non si fermano alla Champions League; giovedì tornano in campo Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League. In Europa League, parte la Roma alle 18:45 nella difficile ...