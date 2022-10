Eugenie di York e la bellissima foto per festeggiare il quarto anniversario di matrimonio

Vanity Fair Italia

Non lo ha ancora annunciato in maniera definitiva ma la sua posizione è ormai chiara: la sua corte snellita non include nessuno deglie Beatrice di: i look più eccentrici guarda ...... duca di, e dopo di lui le sue figlie: Beatrice è nona nella eventuale eredità del trono (e sua figlia Sienna decima). Poi c'è la principessaAlla morte di re Edoardo VII , salì al ... Eugenie e Beatrice di York, il tenero omaggio a Elisabetta II: «Cara nonna, come tutti pensavamo che saresti stata qui per sempre» La principessa ha condiviso via social una romantica immagine scattata da Alex Bramall nel 2018. «Felice anniversario, mio Jack», la dedica al marito, «Quattro anni e più…» ...Eugenie was diagnosed with scoliosis ... a Shamrock for Ireland as a nod to the bride's Ferguson family, and the York Rose and ivy representing the couple's home. She also accessorised with diamond ...