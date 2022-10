Esplosione ponte Crimea | Russia arresta otto sospetti

Sabato l'infrastruttura era stata distrutta in un attacco di cui secondo Mosca è responsabile l'Ucraina. Intanto continuano i raid aerei su ...- Mosca sostiene di aver sventato altri due attentati ucraini. Sul campo le forze di Kiev hanno liberato alcuni insediamenti nella regione di ...Le bombe continuano a cadere sull’Ucraina, Mosca risolve in fretta con otto arresti l’inchiesta sull’esplosione del ponte di Crimea, Biden chiude ma non chiude a un faccia a faccia con Putin, che ...La Russia ha arrestato otto sospetti per l’esplosione sul ponte di Crimea. Mosca considera l’esplosione un attacco terroristico orchestrato dai servizi segreti ucraini. Kyiv non ha confermato ...