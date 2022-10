Esonero Allegri | ecco il piano della Juventus per il futuro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Laperde con il Maccabi Haifa e si trova a dover valutare il, esonerareilbianconero Laperde con il Maccabi Haifa e si trova a dover valutare il, esonerareilbianconero. La dirigenza non esonererà l’allenatore, almeno non per il momento. Le parole del presidente sono una conferma a riguardo ma ora servirà la svolta per cambiare rotta. Le prossime otto partite primasosta per il Mondiale saranno decisive e dovessero andare male il cambio potrebbe diventare inevitabile. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il numero uno del club bianconero ha poi scacciato le voci secondo cui l'dinon starebbe avvenendo solo per l'onerosità del suo contratto: "Non può essere colpa dell'allenatore se ...La Juventus è un gruppo di 80 - 90 persone e la colpa non può essere solo di uno se non si vince, bisogna uscirne tutti insieme" Dineanche a parlarne: "è e rimarrà il nostro ...Max, addio a 1,85 su Sisal.it, rischia di non mangiare il panettone. L’inaspettata e roboante battuta d’arresto in Israele da parte della Juventus ha lasciato il segno. La sconfitta con il Maccabi Hai ...I problemi in casa Juventus si ripercuotono e a rischiare è in primis Massimiliano Allegri: chi potrebbe sostituirlo in caso di esonero.