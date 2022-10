Esercitazioni con armi tattiche L’ultima provocazione della Nato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gli 83 missili che hanno devastato l’Ucraina lunedì non sono stati altro che l’antipastovendetta russa per l’abbattimento del ponte in Crimea. Ieri infatti la reazione del Cremlino è andata avanti con una nuova pioggia di missili che ha colpito tutte le principali città del Paese, causando numerosi blackout energetici e vittime. La sensazione è che la Russia sia lontana dall’aver esaurito le proprie forze, con una reazione che ha sorpreso le intelligence Occidentali e ucraine, tanto che ora ha preso di mira anche simbolisocietà civili o cari al presidente Volodymyr Zelensky. Infatti non può essere un caso il fatto che ieri sono state riportate diverse esplosioni a Krivyj Rih, città natale del presidente, e a Pavlograd. Attacchi a suon di missili da crociera che hanno colpito anche le città di Kremenchuk, nella regione di Poltava, Odessa e ...

LA NOTIZIA

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito che "non può esserci dialogo con questo leader della Russia, che non ha futuro". La Nato ha annunciato nuove esercitazioni nucleari, e il Johns Hopkins Center for Health Security, in collaborazione con il World Economic Forum ha discusso che i piloti degli stati membri dell'Alleanza atlantica non-nucleari partecipino ad esercitazioni con armi tattiche.