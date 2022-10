Energia | smart working e riduzione luci | Sala annuncia piano Milano | ' risparmi da 1 | 5 mln'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), 12 ott.(Adnkronos) - Una serie di "azioni rafforzative" da mettere in campo a, affiancate alle misure del governo "con l'obiettivo di ridurre i consumi degli edifici comunali e di aiutare i cittadini a contenere gli aumenti". E' quanto prevede il 'to su Facebook dal sindaco diBeppe, ricordando che tra le prescrizioni indicate "nel decreto del ministero della Transizione" riguardanti la stagione termica, cioè quella in cui è consentito accendere i riscaldamenti e che "in Lombardia va da metà ottobre ad aprile, durerà 15 giorni in meno, quindi partirà otto giorni dopo e finirà sette giorni prima". L'accensione giornaliera degli impianti "durerà un'ora in meno e bisognerà regolare le temperature un grado in meno rispetto ...

... ha detto Corvi, spiegando che Linea 'e' intuitiva,e connessa e, grazie anche alle versioni ... tradizione e innovazione, abbiamo un know - how di oltre 75 anni per dare nuova forma all'e ...Nel caso dei pannelli fotovoltaici Shelly EM indica non solo l'assorbita ma anche quella ... con una vastissima schiera di dispositivi per domotica e lahome. Gli Shelly non necessitano ...Milano, 12 ott.(Adnkronos) - Una serie di "azioni rafforzative" da mettere in campo a Milano, affiancate alle misure del governo "con l'obiettivo di ridurre i consumi degli edifici comunali e ...Luci pubbliche un'ora dopo al mattino e due gradi in meno sui tram e bus Atm. Il piano del sindaco Sala per risparmiare subito 1,5 milioni ...