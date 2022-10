(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Alundia sostegno delle imprese, fondamentale per il mantenimento del tessuto economico, e soprattutto sociale del Paese;inoltre che ilcontinui a lavorare in Europa affinché l'Unione europea trovi una linea comune che possa evitare che alcuni Paesi paghino di più di altri". Così Barbara, presidente di-Sistemi per produrre, intervenendo all'inaugurazione della Bimu a Rho-Fieramilano. "Da tempo in Europa sentiamo discutere di price cap -dice- ma ancora oggi nulla di fatto si è concretizzato". E dunque occorre agire subito "perché gli effetti di questa ...

La Sicilia

L'ingegnere meccanico può analizzare, per esempio, i principi del movimento, dell'e della ... Turner Traduttore : Luca Molinaroli Traduttore : Luigi Pietro MariaTraduttore : Adriana ...Parte la rivoluzione contro il caro -annunciata qualche settimana fa dal presidente ...ritroverà Gyabuaa dopo la squalifica e rilancerà l'ex atalantino come mezzala destra, con il ... Energia: Colombo (Ucimu), 'a nuovo governo chiediamo piano straordinario interventi' Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Al nuovo governo chiediamo un piano straordinario di interventi a sostegno delle imprese, fondamentale per il mantenimento del tessuto economico, e soprattutto sociale..Condividi questo articolo:Milano, 12 ott. (Adnkronos) – “Dopo un 2021 davvero eccezionale per il settore, le proiezioni a fine 2022 segnalano nuovi record storici per tutti i principali indicatori eco ...