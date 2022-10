Edging è il nuovo singolo dei Blink-182 con il ritorno di Tom DeLonge alla chitarra

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “They’re coming!”, recitano gli attori dello spot con il quale la band di Mark Hoppus annuncia ilformazione originale. Non solo un tour che riporterà gli eroi del pop punk in Italia: nel presente ci sarà anche ildei-182 e un album ancora da annunciare. Ildi Tome ilNon è tutto: congedato Matt Skiba, già chitarrista e voce degli Alkaline Trio, è finalmente arrivato il momento del grandedi Tomdopo le tante speculazioni cui abbiamo assistito in questi anni., questo ildei-182, sarà fuori venerdì 14 ottobre e sui social ...