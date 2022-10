Economia circolare | tutte le Case che ci hanno pensato

La nuova infrastruttura si distingue per le tecnologie innovative impiegate per la sua realizzazione e per la sostenibilità, garantita da sistemi volti a massimizzare l', prevedendo ...La nuova infrastruttura si distingue per le tecnologie innovative impiegate per la sua realizzazione e per la sostenibilità, garantita da sistemi volti a massimizzare l', prevedendo ...un progetto che mira a coinvolgere i ragazzi in età scolare sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare spiegando loro i benefici che si ottengono dal riuso di oggetti ancora in ...Opera unica al mondo per la complessità ingegneristica, sia per le dimensioni che per la realizzazione “offshore”, cioè totalmente in mare aperto, ...