Eccomi qua | la foto con cui Berlusconi fa impazzire la sinistra | Guarda

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In un giorno decisivo per il centrodestra e per il nascente governo, ecco che Silvio, uno dei leader della prossima maggioranza, ritorna a Palazzo Madama per la registrazione da senatore. Intorno a mezzogiorno il leader di Forza Italia è arrivato al Senato per svolgere le pratiche che precedono la prima seduta nell'aula della nuova legislatura, che si terrà domani, giovedì 13 ottobre.ha trovato ad attenderlo al Senato la capogruppo uscente, Anna Maria Bernini. Erano nove anni chenon metteva piede al Senato. L'ultima volta risale al 27 novembre 2013, quando venne decisa la sua decadenza da parlamentare come effetto della legge Severino, legge che imponeva lo stop ad ogni carica elettiva dopo alcune condanne. Oggi, però, la Severino perè decaduta. E il ...

AD Italia

Ed! Riprenderò a pedalare in direzione sud, lago di Titikaka, per poi passare in Bolivia. Non ho limiti di tempo né di confini! Finché riuscirò a pedalare, io pedalerò! Ecco la mia pagina ...Ho finito, e ora'. Nicholas Moretti, 27 anni, sta facendo il Servizio Civile a Casa Suraya , un centro di accoglienza milanese per famiglie richiedenti asilo gestito dalla cooperativa ... Ispirazione Art Déco Ecco come trasformare la vostra casa in un gioiello di design