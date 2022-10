'Eccomi di nuovo'. Il tweet di Berlusconi sul ritorno al Senato

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) AGI - "dial". Quasi una citazione di Vasco Rossi, la frase che Silviosceglie per accompagnare sui social la foto che lo ritrae mentre compila i moduli per la registrazione in vista dell'avvio della nuova legislatura. "Domani - conferma il leader FI - sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama". Salta agli occhi, certificato dalla foto, un dettaglio 'di colore' che non è poi del tutto secondario per il: ilreinfatti è entrato a Palazzo Madama senza indossare la cravatta, tassativa per tutti gli uomini che ne varchino il portone. L'abbigliamento del leader di Forza Italia, almeno per oggi, era infatti quello 'total color' con camicia blu scuro su abito blu, ma senza cravatta. ...