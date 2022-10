”Eccomi di nuovo” | dopo quasi nove anni Berlusconi torna in Senato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), Silvioa Palazzo Madama dare. “dial”, ha scritto il fondatore di Forza Italia, pubblicando su Twitter una foto che lo ritrae, senza cravatta, mentre compila i moduli per la registrazione in vista dell’inizio della nuova legislatura. “Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama”, ha aggiunto.dial: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama. pic.twitter.com/9w1xR4MeZ8 — Silvio(@) October 12, ...

Silvio Berlusconi ritorna a palazzo Madama 9 anni dopo la decadenza per le condanne subite. Poco dopo mezzogiorno il Cav, 86 anni appena compiuti, si presenta al Senato per espletare le pratiche per la registrazione. Ex premier e presidente del partito Forza Italia, Silvio Berlusconi firma per la registrazione al Senato. Ad accoglierlo la capogruppo Anna Maria Bernini. Intanto il governo sembra prendere forma.