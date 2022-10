Ecco il giorno in cui riaprirà la stazione Università della Metropolitana

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – In attesa che finisca il collaudo per il primo treno che dovrà rendere più frequenti le corse lungo il trattolinea 1di Napoli, c’è una buona notizia per i suoi utenti. Si sono rispettati i tempi di apertura, chiusa prima dell’estate per lavori di manutenzione. Essa, infatti, sarà riaperta al pubblico domenica 16 ottobre. I lavori di sostituzionepavimentazione, resisi necessari per i diffusi dissesti, sono iniziati il 15 giugno scorso e sono stati eseguiti dalla società Toledo Scarl, impresa del gruppo MN spa, la stessa che all’epoca realizzò la. “La...