LA NAZIONE

Il governatore toscano Giani presenterà ufficialmente la misura il 7 novembre alla presenza della commissaria europea per l'uguaglianza e le pari opportunità, Helena ...Il governatore toscano Giani presenterà ufficialmente la misura il 7 novembre alla presenza della commissaria europea per l'uguaglianza e le pari opportunità, Helena ... È ufficiale: "Asili nido gratis per famiglie con reddito sotto i 35mila euro" Il governatore toscano Giani presenterà ufficialmente la misura il 7 novembre alla presenza della commissaria europea per l'uguaglianza e le pari opportunità, Helena Dalli ...Il governatore toscano Giani presenterà ufficialmente la misura il 7 novembre alla presenza della commissaria europea per l'uguaglianza e le pari opportunità, Helena Dalli ...