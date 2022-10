“È il marito di quella del GF Vip 7” Scandalo gossip | lei nella casa | lui beccato con l’altra

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildi Giaele De Donà del GF Vip 7 insieme a un’altra donna. Super scoop di Chi (settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip), con tanto di foto che mostrano Bradford Beck, ildella concorrente del GF Vip 7, sposato a gennaio 2022, in compagnia di una giovane ragazza. Entratapiù spiata d’Italia, Giaele ha parlato dele del loro particolare rapporto. “Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Io e miosiamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo”, aveva raccontato. Leggi anche: Giaele De Donà GF Vip 7, ...

ilgazzettino.it

...una rompipalle da collezione il cuiottantenne Edoardo Vianello é sbarcato su Twitter. La ... 'per interpretarevestita, nonsvestita'. É Sonia Bruganelli (dini che é cattiva, ma ...... era rimasta vedova e con ilFrank tanto amato aveva potuto crescere il nipote Grady come se ... Senza dimenticaresua risata contagiosa sempre presente alla fine di ogni episodio de La ... Moglie e amica morte nel rogo: «Il marito ha appiccato il fuoco, trovati 12 inneschi» Ilaria Maiorano uccisa a botte in casa. Il marito Tarik El Gheddassi è accusato di omicidio volontario: "È caduta dalle scale, non c'entro" ...Tarik El Ghaddassi si è sentito male mentre raccontava quanto accaduto ieri E' in stato di fermo di indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato Tarik El Ghaddassi, il marito di Ilaria Maior ...