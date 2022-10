Dybala | è il giorno degli esami | Roma con il fiato sospeso | cosa può succedere

ROMA - È ildella verità, quello in cui Pauloe la Roma scopriranno l'entità dell'infortunio della Joya. Dopo i due giorni attesi ad aspettare il riassorbimento del versamento, in giornata l'...... io lavoro per dare il meglio all'Inter per dare una mano ai compagni e crescere ogni, cerco ...e Di Maria si sono infortunati. Sei preoccupato per l'Argentina "Sono giocatori molto ...ROMA - È il giorno della verità, quello in cui Paulo Dybala e la Roma scopriranno l'entità dell'infortunio della Joya. Dopo i due giorni attesi ad aspettare il riassorbimento del versamento, in giorna ...Blog Calciomercato.com: Roma-Lecce sta avendo degli strascichi che nemmeno un dopo derby potrebbe avere. Se pensate che il problema sia l'infortunio di Dybala, vi sbagliate di ...