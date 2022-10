Dramma a Roma | ragazzo di 26 anni si suicida lanciandosi dalla finestra

(Di mercoledì 12 ottobre 2022). Un risveglio agghiacciante per il quartiere di Casal Bruciato, nel quadrante est della Capitale: undi soli 26ha deciso di porre fine alla sua vita nella serata di ieri, mentre si trovava nella sua abitazione. Si ètodal balcone. L’impatto con il suolo gli è risultato fatale, ha perso la vita sul colpo. Una scossa improvvisa, che ha colpito tutti i residenti, la maggior parte dei quali conoscevano la giovane vittima.di 26sia Casal Bruciato Il gesto estremo è stato compiuto ieri, martedì 11 ottobre, in Via dei Crispolti. La segnalazione è arrivata alla Polizia di Stato nella serata di ieri, intorno alle 23.00 circa, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, il tutto era già compiuto: il ...

FrosinoneToday

La serie è stata girata tra, Ostia e Anzio. Non ci resta che attendere l'uscita di una serie che si preannuncia già ricca di emozioni.... nell'Aula magna del Rettorato dell'Università "Sapienza" di. "Ho parlato prima delle recenti ... secondo il quale i temi della guerra e della pace "sono oggi rilanciati daldel grande ... Dramma sulla strada, uomo trovato morto in auto «Un dramma, quello delle morti bianche ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza.Un avvenimento drammatico, nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Una signora anziana, di 80 anni, è stata investita da un treno in corsa nei pressi della stazione. Le dinamiche di come sia potuta ac ...