Draghi | lite Augias-Santoro a La7 “Italia ha cacciato l’unico che ci aveva ridato peso in Europa” “Ha aggravato la situazione degli ultimi”

Il Fatto Quotidiano

L'ambizione di Conte è, invero, più sostenuta: mira a sfruttare il languore dei piddini, in... Renzi: per le riforme pronto a sedermi al tavolo anche con Conte Il leader di Iv:ha detto a ...sulle mascherine fantasma Il coordinatore regionale non si esime dal commentare la polemica ...attuazione del Pnrr tra la leader Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio uscente Mario: '... Meloni-Draghi, lite sul Pnrr. Salvini, baratto Viminale La Meloni lavora alla squadra di governo e spunta l'opzione Giorgetti al Mef. Draghi all'ultimo Cdm: "I governi passano, l'Italia resta".Si stringono i tempi. Tra oggi e domani si terrà il vertice dei leader per sciogliere i tanti nodi ancora intricati e permettere poi a Giorgia Meloni di definire la sua squadra di governo. In realtà, ...