Dottrina Surovikin | il vero terrificante piano del macellaio di Putin

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le bombe sganciate su Kiev e su diversi centri abitati dell'Ucraina rientrano nella “”. La definisce così Repubblica, che dà conto della spietata missione affidata al generale Serghei: i vertici della Difesa gli hanno chiesto di ribaltare la situazione sul campo a ogni costo e di chiudere la partita il prima possibile, perché il consenso dell'élite e dei semplici cittadini nei confronti dell'operazione militare speciale sta diminuendo giorno dopo giorno. Da questo punto di vista per Vladimirè stato devastante il mese di settembre, che ha visto gli ucraini lanciarsi in una controffensiva che ha prodotto risultati enormi. Una controffensiva che è ancora in corso sull'intero fronte, ma guai a dare per finita la Russia: anzi, come si evince dal bombardamento dell'altro giorno, a ...

noto anche come "il macellaio di Aleppo" " è un esponente dell'ala nazionalista più ...L'attacco di ieri serve al nuovo comandante delle operazioni in Ucraina per dimostrare che è disposto a combattere con ogni mezzo disponibile.Risposta del Cremlino all'attentato esplosivo al ponte della Crimea. Almeno 84 i razzi lanciati da Mosca contro obiettivi anche civili. Esperto: Putin vuole terrorizzare la popolazione ucraina.