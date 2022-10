Domani si insedia il nuovo Parlamento. Centrodestra senza intesa sui presidenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) - La premier in pectore Meloni spiega in una nota il perimetro delgoverno: 'Sarà il più politico di sempre, con un programma e una visione chiaria. Priorità al caro ...

Nazioni Unite

- La premier in pectore Meloni spiega in una nota il perimetro del nuovo governo: 'Sarà il più politico di sempre, con un programma e una visione chiaria. Priorità al caro ...L'ambiente è infatti la casa di tutti, la prima condizione di vita, dove l'uomola sua ... soprattutto se avremo formato generazioni di giovani che saranno i cittadini responsabili di. ... IFAD - Si insedia domani come nuovo Presidente lo spagnolo Alvaro Lario La premier in pectore Meloni spiega in una nota il perimetro del nuovo governo: "Sarà il più politico di sempre, con un programma e una visione chiaria. Priorità al caro bollette" ...Domani pomeriggio (domenica 9 ottobre) monsignor Domenico Mogavero presiederà due momenti per il saluto alla Diocesi. Alle ore 17, presso il palazzo vescovile, terrà l’incontro riservato agli amminist ...