Djimsiti | convocazione per Atalanta Sassuolo possibile La situazione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il difensore dell’è in procinto di ritornare in campo. La sfida contro ilalla portata del numero 19 Sta per ritornare in gruppo il difensore dell’Beratdopo un mese di attesa: complice l’infortunio riscontrato contro il Milan. La frattura al perone lo ha notevolmente condizionato, risultando attualmente non in grado di giocare per 90 minuti (questione sia precauzionale che per la presenza di una difesa già di base compatta). Nonostante ciò si sta spingendo per averlo almeno tra i convocati di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo le parole di Gasperini, perpotrebbe esserci il ritorno al pieno lavoro con i ...di ormai 40 giorni e la speranza è che per il Sassuolo si possa puntare almeno allain ......migliorano le condizioni di Calhanoglu (atteso al rientro in gruppo e pronto allaper ... molto difficilmente sarà in panchina ATALANTA (8giornata: Atalanta - Fiorentina) BERAT(... Atalanta: Djimsiti e Zapata ci provano per il Sassuolo Il difensore dell’Atalanta Djimsiti è in procinto di ritornare in campo. La sfida contro il Sassuolo alla portata del numero 19 Sta per ritornare in gruppo il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti do ...Arrivano aggiornamenti importanti in casa Atalanta in merito, in particolare, alle condizioni di Djimsiti e Zapata. Ecco le ultime news a riguardo. La settimana è cominciata e l'Atalanta ha già inizia ...