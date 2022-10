Dilemma ministri | più politici o tecnici?

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 4 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Impegnativa promessa annunciata con tono quasi solenne: sceglieremo fra i migliori, avremo un Governo di alto profilo attingendo tra le competenze più qualificate e prestigiose. Giorgia Meloni non va oltre ritenendo, così, di “aver detto tutto”. C’è voluto poco, invece, perché ci si accorgesse che si era soltanto all’inizio. Controverso punto di partenza: “competenze” più politiche o tecniche a Palazzo Chigi? La scelta deifatta secondo l’aborrito manuale Cencelli (ancorchè limitato ai tre partiti del Centrodestra), oppure rivolgendosi -senza criteri spartitori- ai collaudati ambienti della cultura, della tecnica e degli specialistici saperi? AMBIENTI CONTRAPPOSTI. Politica e tecnica pur non considerandosi nemiche irriducibili, ...

