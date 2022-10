Deliveroo-Croce Rossa | accordo per contrasto a povertà alimentare

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Labitalia) - Riparte e si rafforza la collaborazione traItaliana. Grazie ad unfirmato da Matteo Sarzana, General Manager diItalia, e Francesco Rocca, presidente nazionale dellaItaliana (Cri), ha preso il via la campagna di raccolta fondi che permetterà di donare utilizzando la app di, arrotondando il conto al momento del pagamento. Tutte le risorse raccolte, insieme ad una donazione diretta di, vengono trasferite alla CRI per ilallae per dare sostegno alle persone e alle famiglie in condizione di disagio economico e sociale. Giunta alla sua terza edizione, ...

Agenzia ANSA

"La collaborazione traRossa Italiana prosegue " ha detto Matteo Sarzana, General ManagerItalia. "La nostra strategia di espansione in Italia non comprende solo l'..." La collaborazione traRossa Italiana prosegue - ha detto Matteo Sarzana , General ManagerItalia - La nostra strategia di espansione in Italia non comprende solo l'... Deliveroo-Croce Rossa, intesa su contrasto alla povertà alimentare - Terra & Gusto Si rafforza la collaborazione tra il food delivery Deliveroo e Croce Rossa Italiana: il nuovo accordo per il contrasto alla povertà alimentare, firmato da ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...