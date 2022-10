“Decisione sofferta” | Valentina Ferragni e Luca si sono lasciati | le parole d’addio su Instagram

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)stati insieme per tanti anni, crescendo l’uno accanto all’altra e sostenendosi nei momenti di difficoltà:Vezil sembravano una coppia davvero solida, ma a quanto pare il trascorrere del tempo ha portato a galla incomprensioni e ostacoli che non hanno saputo superare. L’influencer ha così annunciato la fine della loro storia d’amore sui social, con un messaggio colmo di sofferenza.Vezil, la rottura Nonostante qualche indizio che aveva messo in allarme i fan più attenti, quasi nessuno si aspettava un messaggio come quello cheha pubblicato tra le sue storie di. Tra i due qualcosa si è rotto, e di comune accordo hanno deciso di mettere ...