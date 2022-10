Tiscali

amaro a Saint - Tropez, invece, per Federico Gaio (n. 360 ATP), che ha ceduto con un doppio 64 al giocatore locale Harold Mayot (n. 254), che affronterà al secondo turno Matteo Arnaldi (n. ...... nonostante fosse al suo primo, ha ottenuto il terzo posto al Campionato del Sud Italia ... Allenamento " Alimentazione " Ripetizione - PensieroNaturalmente ci sono alcuni atleti che ... Debutto positivo per altri quattro italiani a Saint-Tropez Quattro vittorie e una sconfitta è il bilancio dei giocatori italiani nel mercoledì del 'Saint-Tropez Open' , ATP Challenger dotato di un ...Il cane robot "Spot" entra per la prima volta in un cantiere italiano, dimostrando come innovazione e tecnologia possano non solo rendere più efficiente il monitoraggio delle attività di costruzione m ...