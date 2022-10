De Rossi - Spal | piano per la A | lo staff è stellare!

FERRARA - Daniele Deè il nuovo tecnico della. L'ex centrocampista e capitano della Roma dovrà risollevare la squadra attualmente 14ª in Serie B . Tanti i commenti e i messaggi di incoraggiamento per il ...... o comunque a gettare le basi per un nuovo futuro ; e ovviamente se lastessa avrà consacrato un altro Deallenatore (il padre Alberto ha guidato la Roma Primavera per oltre vent'anni fino ...Così Walter Sabatini in merito alla prima esperienza da allenatore di Daniele De Rossi, suo ex giocatore ai tempi della Roma, che è diventato il nuovo tecnico della Spal. "Studiava, si informava...le previsioni per il 12 Ottobre Covid oggi Lazio, 5.245 contagi: a Roma 2.544 casi Calcio, Gravina: "De Rossi alla Spal Gli auguro tanto successo" ...