De Girolamo assolta anche in appello | “Nessuno chiederà mai scusa”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’ex ministra Nunzia Deè statainnel processo sulle presunte irregolarità nella gestione dell’Asl di Benevento. L’inchiesta, nata sul finire del 2013 ed esplosa mediaticamente a inizio 2014, indusse Dea dimettersi dal governo Letta, in cui era responsabile delle Politiche agricole. “Un incubo durato nove anni che adesso finisce”, ha detto l'ex ministra, oggi conduttrice e opinionista televisiva, commentando a caldo la sentenza della corte d’di Benevento. Già in primo grado i giudici avevano demolito l’intero impianto accusatorio avanzato dai pm, basato sull’esistenza di un presunto “direttorio politico-partitico” che avrebbe influenzato la gestione dell’Asl sannita e di cui Desarebbe stata a capo. Il gip ...

La corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado e Nunzia Devieneper la seconda volta. L'ex ministra era coinvolta nel processo nato da una inchiesta su una presunta gestione opaca dell'Asl di Benevento. Anche i giudici d'Appello hanno emesso ...Nunzia Detira una boccata d'ossigeno, è finita! L'ex ministra del governo Letta è stataieri in appello dopo 9 anni di inchiesta che l'ha vista coinvolta per quanto concerne alcuni ...L'ex ministra delle Politiche agricole ha ricevuto il giudizio definitivo per l'inchiesta che nel 2014 la costrinse a dimettersi dal governo Letta: "Un incubo durato nove anni che adesso finisce"