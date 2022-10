Dall’Ecommerce Hub al Sios 2022 | ottobre è il mese delle innovazioni Giffoni

Leggi su fmag

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La Multimedia Valley diValle Piana è sempre più centro creativo e punto di riferimento per attività formative e grandi eventi di innovazione. Prima l’Ecommerce Hub con i suoi 2000 partecipanti a discutere di commercio elettronico e ascoltare dalle grandi multinazionali l’evoluzione e la costante crescita del mercato digitale. Venerdì 14sarà la volta dello Startup Open Summit di StartupItalia che torna in Multimedia dopo l’edizione di lancio del 2021. Realizzato in collaborazione conInnovation Hub, l’appuntamento avrà come tema il concetto “Reloaded“, la necessità di ripartire e sfruttando al massimo le potenzialità del digitale che genera innovazione. L’evento, che sarà anche trasmesso in streaming, ospiterà in presenza oltre cento giffoner appartenenti anche alle sezioni “Impact!” e “Dream Team” e ...