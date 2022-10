Dalle consultazioni alla fiducia | quando entra in carica il nuovo governo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tutto pronto al Quirinale per leche dovrebbero partire il 19 o il 20 ottobre. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà i gruppi parlamentari - che dovrebbero essere cinque, con la coalizione di centrodestra unita - nello studioVetrata. Il timing va via via definendosi, anche se tutto dipenderà dall'elezione prima dei presidenti di Camera e Senato e poi da quelli dei gruppi parlamentari. A Montecitorio e Palazzo Madama le assemblea dei singoli gruppi potrebbero riunirsi tra lunedi 17 ottobre e martedi 18, completando il primo step che porta appunto ai colloqui del capo dello Stato per la formazione del. A questo punto Mattarella potrebbe prendersi un giorno di riflessione e convocare Giorgia Meloni il 21 o il 22 ottobre per darle l'incarico, che la leader di Fdi dovrebbe accettare con ...