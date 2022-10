Dal 7 dicembre rimodulazioni Vodafone di rete fissa con aumenti mensili

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Letornano a farsi sentire conda 1,99 euro al mese dal 72022. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, trattasi di modifiche unilaterali del contratto inerenti la, di cui non si conoscono nel dettaglio le offerte coinvolte. Parliamo delleche hanno già interessato alcuni clienti di, condal 15 settembre 2022 e relativa comunicazione in fattura dal 14 luglio. D’altro canto, un altro scaglione, sempre di clienti di, scatterà dal 15 novembre, con relativo avviso scattato il 15 settembre. Precisiamo che chi è stato impattato dalle...

Comune di Castenaso

...90 anni Il Consorzio per la tutela dell'ASTI Docg è stato ufficialmente costituito il 17... ASTI SPUMANTE Docg L'ASTI Spumante Docg nasce esclusivamentevitigno Moscato bianco . Favorito ...... con perseveranza e dedizione, l'ANGI porta avanti ormai2017. Il nostro appello è per la ... numerosi saranno gli appuntamenti in programma che culmineranno, il primo, con il premio ANGI - ... Festival della Cultura tecnica 2022 dal 12 ottobre al 15 dicembre. Segui gli incontri in streaming Dopo i sold out di Milano e Torino, tutto esaurito anche per il concerto di Marco Mengoni in programma venerdì 14 ottobre (ore 21) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. (ANS ...Milano Wine Week 2022, Corsorzio dell'Asti e Alessandro Borghese: l'evento al ristorante AB - Il lusso della semplicità ...