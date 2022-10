Da Mahmood alle sfilate | il corsetto maschile abbatte gli stereotipi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nulla è nuovo nella moda. Nemmeno il tema del gender fluid. Agli acclamati look con schiena scoperta di Timothée Chalamet, i libri di storia rispondono con le tutine di David Bowie e i crop top di Prince. O ancora prima, con le mise dei dandy inglesi. Diverse interpretazioni di mascolinità grazie a differenti mezzi di comunicazione hanno abbattuto glidella moda gender fluid. Che oggi, sostenuta da svariati brand di moda e celebrity, assume un’aspetto più concerto. Rendendo usuale e comune l’uso del, simbolo di femminilità e sensualità, da parte di star comeo sulle passerelle di Balenciga. Due look dcollezioni Primavera Estate 2023 di ACT N1 (sinistra) e Balenciaga (destra). Ilè da donna? Rosa per le ragazze, blu per i ragazzi. Tacchi per le donne, scarpe ...

AMICA - La rivista moda donna

