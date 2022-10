Cristina Marino | il segreto sul suo rapporto con Luca Argentero svelato su Instagram

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)sono più felici che mai. La coppia si sta preparando ad accogliere il loro secondo figlio: un momento d’oro, per l’amore e per la famiglia. Dopo Nina Speranza, hanno annunciato di essere in attesa. La notizia non è giunta a sorpresa, perché da tempo, infatti, laaveva ammesso di avere il forte desiderio di voler allargare la famiglia. E in un Q&A su, ha risposto ad alcune domande, anche su, svelando ildel loro amore., ildel legame conUna domanda in particolare ha colpito i lettori: “Come preservare una relazione d’amore dal tempo, abitudine e cambiamenti?”. ...