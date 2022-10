“Crisi per Ronzulli? Non vale neanche la pena” Sallusti scuote il centrodestra

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Alessandromanda un messaggio alnell'editoriale apparso sulla prima pagina di Libero del 12 ottobre. “Gli attriti e le tensioni da sempre accompagnano la formazione di un nuovo governo, qualsiasi sia il suo colore. Non mi stupiscono quindi le voci che danno ai ferri corti in queste ore i tre alleati, in particolare Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi con Matteo Salvini in una inusuale veste di mediatore-paciere. La lite ci sta se breve e risolutiva, altrimenti - avvisa il direttore del quotidiano milanese - qui si rischia una falsa partenza che noi cittadini elettori, e quindi tutto il Paese, non ci meritiamo”.evidenza che se Meloni avrà l'incarico di premier “è giusto e logico che l'ultima parola sulla formazione da mettere in campo tocchi a lei” e inoltre ricorda che c'è un perimetro ...

Sky Tg24

...e ministro dell'Economia e della Protezione climatica Robert Habeck di dare il via libera il rinvio della chiusura di due delle tre centrali nucleari in funzione nel Paesefar fronte alla......sale al 49%gli under 25). 'I dati del Rapporto evidenziano chiaramente come la questione generazionale stia trascinando sulla pelle di troppe ragazze e troppi ragazzi le conseguenze di una... Crisi Uk, c'è preoccupazione per la stabilità finanziaria del Paese Qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions sempre più lontana per la Juventus. Un desolante ottavo posto in campionato. La situazione quindi è allarmante: in termini sportivi la ...da una crisi di gioco, di identità e di risultati; da una tifoseria che invoca un cambio in panchia ed una società che, invece, per mille ragioni - per lo più economiche - continua a ribadire piena ...