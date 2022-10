Crippa Lega a Tpi | “La Russa presidente del Senato? Il nostro nome è Roberto Calderoli” | VIDEO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Il suggerimento dellaper la presidenza deldurante le trattative del centrodestra è“, così il deputato e vicesegretario dellaAndreaa margine del vertice del Carroccio a Montecitorio.specifica che i punti di partenza della, a meno di 24 ore dall’elezione dei nuovi presidenti di Camera e, sonoale Matteo Salvini al Viminale. Proposte che però “non sono vincolanti”. Significa cioè che la porta al negoziato è ancora aperta. “Non è che Ignazio Lanon sia autorevole – ha aggiunto– ma noi proponiamo. Vediamo in sede di ...

TGLA7

Lo ha dichiarato il deputato e vice Segretario dellaAndreauscendo dal Consiglio federale del partito a Montecitorio.Anche con la, tuttavia, la partita sembra tornare ogni volta al punto di partenza, tanto che alla fine del consiglio federale il vice segretario del Carroccio Andrearimette sul tavolo il ... Andrea Crippa (Lega): 'Per Viminale Salvini è prima scelta, Calderoli presidente Senato' Roma, 12 ott. (askanews) - L'atteso vertice a tre, alla fine, non si tiene. Si potrebbe svolgere domani mattina, o ci si potrebbe limitare a ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 “Non è una questione di poltrone, sulla Presidenza del Senato partiamo da Calderoli. Non è che il nome di La Russa tramonta. Il suggerimento della Lega ...