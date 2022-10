Covid | ospedali sentinella | ricoveri + 37% per i pazienti con coronavirus Calo del 38% per gli under 18

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La nuova ondata di contagi fa registrare un balzo dei: in una settimana il numero deiè salito del 37%. È il dato che emerge dalla rilevazione dell’11 ottobre negliaderenti alla rete di Fiaso. L’incremento, in linea con quello del 39% registrato nella settimana precedente, è, tuttavia, quasi completamente relativo ai cosiddettiCon, arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al virus attraverso il tampone pre-ricovero. Per quanto riguarda ipediatrici si registra in sette giorni undel 38% di minorenni ricoverati con infezione da Sars-Cov-2. Rispetto al report del 4 ottobre, rileva Fiaso, la quota di ...

