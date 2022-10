Covid | Oms-Ue-Ecdc | ' nuova ondata e presto influenza | evitare carico su sanità'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "Anche se non siamo dove eravamo un anno fa, è chiaro che la pandemia di-19 non è ancora finita. Stiamo sfortunatamente vedendo ancora una volta aumentare gli indicatori in Europa, il che suggerisce che è iniziata un'altradi contagi. Con l'arrivo dell'autunno e inverno, è prevedibile anche una recrudescenza dell'. Alla luce di questo, riconfermiamo la necessità di proteggere la salute delle persone, in particolare dei più vulnerabili, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, compresa la vaccinazione. Le misure di preparazione devono continuare nella Regione Europea, non dobbiamo abbassare la guardia". E' il monito lanciato dalla Commissaria europea Stella Kyriakides, dal direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della(Oms) per l'Europa, Hans ...

