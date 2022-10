Covid oggi Toscana | 2 716 contagi e 6 morti | bollettino 12 ottobre

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.716 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. I nuovi casi, 429 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.287 con test rapido, fa salire il numero totale da inizio pandemia a 1.432.887 e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.640 persone) e raggiungono quota 1.373.362 (95,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 48.677 positivi, +2,2% rispetto a ieri. Di questi 458 (30 in più rispetto a ieri) sono ...

Sky Tg24

Altri perché vedono nei vaccini, soprattutto in quelli recenti contro- 19, "armi biologiche",... chi detienela conoscenza E quindi il potereIl bollettino coronavirus dell'Italia di ieri Nella giornata di, mercoledì 12 ottobre, puntuale come sempre attorno alle 16 dovrebbe arrivare l'aggiornamento ...di più ad una nuova ondata di, ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 65.925 casi, 80 morti. Tasso al 19,8% Perdita di gusto e olfatto, nebbia cognitiva. La correlazione tra disturbi persistenti post infezione e malattie neurogenerative. La speranza che arriva dalle cure e dalla ricerca.Quest’anno si terranno a Fondi le giornate FAI promosse dalla delegazione di Gaeta del Fondo per l’Ambiente italiano. Il weekend del 15 e del 16 ottobre apriranno al pubblico alcuni monumenti… Leggi ...