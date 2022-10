Covid oggi Sardegna | 750 contagi e 1 morto | bollettino 12 ottobre

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 750 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra un. Dei nuovi casi, 658 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3356 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 ( – 2 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 98 ( + 2 ) mentre sono 6487 i casi di isolamento domiciliare ( + 258 ). Si registra il decesso di un uomo di 90 anni, residente nella provincia di Oristano. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

Ora è risultato anche positivo ale si trova in isolamento, con grave rischio per le sue già ...ha realizzato il suo desiderio, ma si è sempre rifiutato di accusare Assange per ottenere ...Enzo Totti morì nel 2020 a causa dele purtroppo, a causa delle norme in vigore dovute alla ...Francesco Totti è impegnato nella sempre più complicata separazione dalla sua ex moglie Ilary ... Covid, le notizie di oggi. Fiaso:+37% ricoveri positivi ma perlopiù per altre cause. LIVE A fronte di 63.098 tamponi effettuati, sono 14.025 i nuovi positivi in Lombardia (22,2%). A Bergamo le persone contagiate dal Covid nelle ultime 24 ore sono 1.289. Aumentano i ricoveri nei… Leggi ...Covid, Lazio. Continua la rassegna giornaliera sui dati relativi ai contagi da Covid-19. Sebbene la situazione sia largamente sotto contro, ed altre problematiche attanagliano l’Italia e l’Europa tutt ...