Covid | le notizie di oggi Bollettino | 47 763 casi | 69 morti Tasso positività 19 | 5% LIVE

A soffrire di ansia e depressione, dopo il, è ben 45% degli under 37enni (una percentuale che sale al 49% per gli under 25). "I dati del Rapporto evidenziano chiaramente come la questione ..."In Europa ci sono molte difficolta' ma ci sono anche delle buone. In primo luogo l'economia dell'area euro non e' in recessione e anche negli ultimi due ...e' tornato ai livelli pre -". ...Nelle ultime 24 ore registrati 3 decessi. I morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia sono 4.125. È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere ...Secondo i dati sul portale della Regione scendono anzi a 107, da 113, i pazienti in area medica Covid. Nell’ultimo giorno sono emersi 1.072 nuovi positivi, 865 guariti e altri quattro morti legati al ...