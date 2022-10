Covid Italia | balzo ricoveri in 7 giorni | report Fiaso

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Ancora undeiin: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (). L'incremento, in linea con quello del 39% registrato nella settimana precedente, è tuttavia - si spiega nel- quasi completamente relativo ai cosiddetti pazienti 'con', ovvero arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al virus attraverso il tampone pre-ricovero. Rispetto aldel 4 ottobre, infatti, la quota di pazienti ricoverati 'con' è cresciuta del ...

Sky Tg24

Roma, 12 ott. - Ancora un balzo dei ricoveriin: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana ...Non è quindi difficile da pensare che il nuovo governo potrebbe pensare al ripristino del green pass per evitare un'altra ondata di. Il parere dei medici Sul tema green pass si esprime anche il ... Covid, le notizie di oggi. Fiaso:+37% ricoveri positivi ma perlopiù per altre cause. LIVE Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Ancora un balzo dei ricoveri Covid in Italia: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'11 ottobre ...Green pass torna Fino alla fine di quest'anno, la Certificazione verde è richiesta per accedere ad alcune strutture. Come le sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza ...