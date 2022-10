Covid Italia | balzo ricoveri in 7 giorni | report Fiaso

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ancora undeiin: in una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (). L’incremento, in linea con quello del 39% registrato nella settimana precedente, è tuttavia – si spiega nel– quasi completamente relativo ai cosiddetti pazienti ‘con’, ovvero arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al virus attraverso il tampone pre-ricovero. Rispetto aldel 4 ottobre, infatti, la quota di pazienti ricoverati ‘con’ è cresciuta del 64%, mentre ...

